Bien qu’Apple ait apporté plusieurs améliorations sur l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13, reste à savoir s’ils valent le coup de remplacer son iPhone 12 mini ou un iPhone 12 ?

Conception et affichage

L’iPhone 13 et l’iPhone 12 (tout comme les variantes « mini ») proposent plus ou moins le même design, avec des bords plats et un grand module caméra carré au dos. L’esthétique est toujours moderne et agréable. Petites différences d’épaisseur et de poids : l’iPhone 13 atteint 174 grammes, une augmentation par rapport aux 164 grammes de l’iPhone 12, tandis que l’iPhone 13 mini pèse 141 grammes, contre 135 du modèle précédent.

De plus, les iPhone 13 et 13 Mini proposent un module de caméra aligné en diagonale au lieu d’un module vertical, bien qu’en pratique cela change que très peu. La seule différence notable est peut-être l’encoche qui est désormais 20% plus petite en largeur.

Contrairement à l’iPhone 13 Pro, les iPhone 13 et 13 Mini n’ont pas d’écran ProMotion, donc l’expérience de visionnage sur l’iPhone 13 et l’iPhone 12 est plus ou moins la même. Les écrans sont OLED, avec une résolution de 476 pixels par pouce et prennent en charge la technologie True Tone. La seule différence est le fait que l’iPhone 13 offre une luminosité maximale de 800 nits, contre 625 nits de l’iPhone 12. Cette amélioration peut être utile dans certaines circonstances, mais ce n’est certainement pas une mise à niveau majeure.

Processeur et spécifications

Comme chaque année, Apple a ajouté un nouveau processeur à la série iPhone 13 et le résultat est que les nouveaux appareils sont un peu plus puissants. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini proposent le processeur A15 Bionic, par rapport à l’A14 Bionic des iPhone 12 et 12 mini. La puce est toujours basée sur un processus de 5 nm, mais Apple affirme qu’elle peut gérer 15,8 billions d’opérations par seconde, contre 11 billions dans la série iPhone 12. Malgré cette différence, les iPhone 12 et 12 mini restent suffisamment puissants pour ne pas fixer de limite dans leurs utilisations.

Les iPhone 13 et 13 mini offrent également des options de stockage améliorées. Alors que les iPhone 12 et 12 mini offrent des alternatives de 64 Go, 128 Go et 256 Go, les iPhone 13 et 13 mini sont disponibles en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Batterie

L’iPhone 13 et l’iPhone 12 offrent tous deux une charge rapide via le port Lightning, une charge sans fil Qi et la prise en charge de MagSafe d’Apple. En parlant d’autonomie, la batterie de l’iPhone 13 mini tient sur le papier jusqu’à 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 mini, tandis que celle de l’iPhone 13 dure 2,5 heures de plus que l’iPhone 12.

Plus précisément, l’iPhone 13‌ mini prend en charge jusqu’à 17 heures de lecture vidéo (13 heures en streaming) et jusqu’à 55 heures de lecture audio. L’iPhone 13‌ prend en charge jusqu’à 19 heures de lecture vidéo (jusqu’à 15 heures de streaming) et jusqu’à 75 heures de lecture audio. En comparaison, l’iPhone 12‌ offrait jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, jusqu’à 11 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 65 heures de lecture audio, tandis que l’iPhone 12 mini‌ durait jusqu’à 15 heures avec une lecture vidéo standard. , jusqu’à 10 heures avec lecture vidéo en streaming et jusqu’à 50 heures avec lecture audio.

Appareils photo

Les caméras ont également obtenu des améliorations majeures. L’iPhone 13 et l’iPhone 12 ont en commun la configuration à double caméra, avec l’appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.6 et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.4.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, cependant, ajoutent la technologie de stabilisation d’image optique par déplacement du capteur, qui n’était auparavant disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max. Selon Apple, les caméras de l’iPhone 13 peuvent capturer 47% de lumière en plus.

Les nouveaux appareils prennent également en charge certaines fonctionnalités logicielles. L’iPhone 13 et le 13 mini prennent en charge le nouveau mode Cinématique d’Apple, qui facilite la mise au point entre les sujets. De plus, les deux appareils prennent en charge les styles de photographie, c’est-à-dire le système de filtrage basé sur l’intelligence artificielle. Ces fonctionnalités sont également prises en charge par la caméra frontale.

Conclusion

L’iPhone 13 a un processeur plus rapide, un meilleur appareil photo et une batterie avec plus d’autonomie que l’iPhone 12, mais ce n’est pas un grand pas en avant. Les nouveaux modèles perfectionnent un appareil déjà haut de gamme, donc si vous avez un iPhone 11 ou des appareils antérieurs, passez en douceur à l’iPhone 13 mini ou à l’iPhone 13 en fonction de vos besoins d’affichage.

Si, en revanche, vous possédez un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 et que l’actualité des modèles Pro ne vous intéresse pas, vous pouvez continuer à utiliser vos appareils en toute sécurité pendant encore un an.