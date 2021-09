L’iPhone 13 peut compter sur une batterie bien plus performante mais qu’est-ce qui change réellement sur le plan technique ?

Apple a affirmé que ses nouveaux smartphones pourront compter sur des batteries plus volumineuses et performantes ; l’iPhone 13 mini devrait atteindre environ une heure et demie de plus d’utilisation avec une seule charge et que l’iPhone 13 durera jusqu’à 2,5 heures de plus. Les mêmes augmentations sont également à signaler pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Mais comment parvenir à ces résultats tout en conservant la même taille de smartphones par rapport à l’année dernière ? L’autonomie de la batterie s’améliore grâce à la nouvelle puce A15 Bionic, plus efficace et moins énergivore, et grâce à une augmentation de la capacité de la batterie.

Selon ce qui a été publié sur la toile, l’iPhone 13 mini arborera une batterie de 9,57W, contre 8,57W pour l’iPhone 12 mini, soit une augmentation d’environ 11,6%. Les iPhone 12 et 12 Pro étaient équipés d’une batterie de 10,78W, mais l’iPhone 13 sera livré avec une batterie de 12,41W, soit une augmentation de 15 %, tandis que l’iPhone 13 Pro aura une batterie de 11,97W, avec une augmentation de 11%.

Enfin, le plus gros modèle, l’iPhone 13 Pro Max, a droit à une batterie de 16,75W. C’est 18% de plus que le 12 Pro Max de l’année dernière, qui avait une batterie de 14,13W.

Selon Apple, comme nous l’avons déjà signalé, l’iPhone 13‌ Pro prend en charge jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 75 heures de lecture audio. L’iPhone 12 Pro‌ prenait en charge 17 heures de lecture vidéo, 11 heures de lecture vidéo en streaming et 65 heures de lecture audio. L’iPhone 13‌ Pro Max prend en charge jusqu’à 28 heures de lecture vidéo, jusqu’à 25 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 95 heures de lecture vidéo. L’iPhone 12 Pro Max prend en charge jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 80 heures de lecture audio.

Bien sûr, les batteries plus grosses se font au détriment du poids, ce qui rend l’iPhone 13 plus lourd que la génération précédente. Cependant, le compromis devrait être bien accueilli par les clients, qui ont prouvé à maintes reprises qu’ils apprécient avoir une meilleure autonomie sur leurs téléphones.