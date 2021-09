Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie officielle des nouveaux systèmes d’exploitation Apple. Apple a confirmé le 20 septembre comme date de sortie officielle pour iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15.

Cependant, tvOS 15 deviendra également orphelin de l’une des fonctionnalités les plus intéressantes présentées par Apple en juin. Nous parlons de SharePlay, qui est la nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de FaceTime de diffuser leurs titres préférés avec des amis, de manière synchronisée sur divers appareils Apple. L’entreprise avait déjà communiqué ce détail ces dernières semaines, sans doute pour prendre plus de temps et affiner le développement de cette nouveauté.

tvOS 15 introduira cependant quelques fonctionnalités intéressantes concernant la découverte de nouveaux contenus. Il sera possible de visualiser de nouvelles suggestions de contenu, ainsi que de pouvoir visualiser le contenu multimédia partagé par nos amis via Messages.

Rappelons que tvOS 15 sera disponible à partir du 20 septembre sur Apple TV HD, Apple TV 4K 2017 et la récente Apple TV 4K 2021. Quant à la disponibilité de SharePlay, cela reste encore un mystère.