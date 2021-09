L’Apple Watch Series 7 a non seulement le même design que le modèle précédent, mais elle partage également le même processeur.

Lors de la présentation de sa nouvelle smartwatch, Apple n’a fourni aucune information sur les performances de l’Apple Watch Series 7. Normalement, la société a l’habitude de prétendre que les nouveaux appareils sont plus rapides et plus efficaces du point de vue de la batterie, mais sur la Series 7 pas un mot n’a été dit sur ces points. De plus, il n’y a aucune référence sur le site Web à la puce qui alimente la nouvelle Apple Watch.

Aujourd’hui, le développeur Steve Troughton-Smith a confirmé que l’Apple Watch Series 7 possède exactement le même processeur que l’Apple Watch Series 6. Plus précisément, les deux montres intelligentes partagent le même processeur « t8301 », qui est le nom de code du processeur SiP.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple réutilise l’un de ses processeurs dans un autre produit. Cependant, comme l’a noté le développeur Guilherme Rambo, Apple n’utilise même pas une version CPU légèrement révisée de l’Apple Watch Series 6. Le fait que la Series 7 ait exactement la même puce que son prédécesseur pourrait corroborer certaines théories qu’Apple a complètement repensées l’Apple Watch de cette année à la dernière minute, probablement en raison de problèmes de production avec ce qui était censé être la « vraie » Series 7.

Entre autres choses, pour le moment, nous ne savons même pas quand la nouvelle Apple Watch Series 7 sera disponible, confirmant le fait que la production en série n’a pas encore commencé ou n’a commencé qu’il y a quelques jours.