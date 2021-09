Alors que la keynote bat son plein, Tim Cook vient d’annoncer le nouvel iPad 9 avec puce A13 et se veut 20% plus puissant que le précédent. Et l’iPad mini 6 est également au programme.

Ce nouvel iPad d’entrée de gamme dispose des caractéristiques suivantes :

A13 Bionic +20% plus performant que l’A12

Écran TrueTone

64Go de base

Une caméra 12Mp grand angle

Meilleure caméra selfie

Connecteur Lightning

Center stage qui permet de centrer un utilisateur, et compatible avec le mode portrait.

Compatible SmartKeyboard, Logitech, Apple Pencil 1

Disponible aujourd’hui en précommande à partir de 349€

iPad mini 6

Voici les caractéristiques de l’iPad min 6 :