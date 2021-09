En attendant la présentation de l’iPhone 13 prévue pour demain, de nouvelles images nous offrent un aperçu des nouvelles options de couleurs possibles des coques Apple.

Périodiquement, Apple lance de nouveaux coloris pour ses collections d’étuis en cuir et en silicone, souvent juste après un événement de présentation. La même chose devrait se produire dans les prochains jours avec le lancement de l’iPhone 13, Apple étant prête à lancer les coques associées dans de nombreuses couleurs différentes.

À partir des images divulguées en ligne ces dernières heures, nous pouvons jeter un œil à ce qui pourrait être d’actualité, avec la société qui devrait proposer huit options de couleurs plus vives et plus éclatantes que les étuis en silicone pour iPhone 12. Parmi les différentes options figurent celles en vert foncé, noir, bleu foncé et bleu clair, orange, rose, (PRODUCT) RED et blanc.

Quant aux étuis en cuir, les différences devraient être minimes par rapport à la collection actuelle, la version « Baltic Blue » prenant une teinte verdâtre.

Enfin, certaines images montrent une possible nouveauté dans la gamme des coques pour iPhone 13, avec un modèle en silicone et un design translucide, complété d’une finition bicolore qui rappelle l’apparence du premier iPhone lancé en 2007. Cependant, plusieurs doutes subsistent à propos de ces images.

On en saura plus demain à partir de 19h !