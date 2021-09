Un site de commerce électronique ukrainien aurait révélé des détails sur la nouvelle gamme iPhone 13 avec des informations liées aux couleurs et aux mémoires de stockage.

Il reste encore quelques jours à Apple pour présenter le nouvel iPhone 13 ; comme nous vous l’avons déjà dit, la présentation aura lieu le 14 septembre 2021 à 19h, heure française.

Sur ce site, qui n’est pas officiellement nommé, les modèles d’iPhone 13 sont donc apparus avec beaucoup de spécifications techniques et de détails même si les images illustrant les nouveaux produits sont manquantes.

D’après ce qui est apparu sur le net, il semblerait que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini arriveront dans les couleurs suivantes :

Noir

Bleu

Violet

Rose

blanche

Product (RED)

Quant aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, il y aura quatre couleurs : noir, argent, or et le tout nouveau bronze.

Enfin, nous arrivons à l’espace de stockage : pour l’iPhone 13 mini on parle de 64 Go et 128 Go alors que l’iPhone 13 devrait compter sur des coupes de 128 Go et 256 Go, ainsi que l’iPhone 13 Pro. La variante Pro Max, en revanche, commencera à partir de 256 Go et comprendra une variante de 512 Go. Nous ne savons pas quelles autres coupes viendront, en particulier pour la variante Pro Max (peut-être 1 To ?).

Nous verrons si ces informations correspondent à ce qu’Apple présentera lors de son événement médiatique. Il faut dire que certaines de ces informations, notamment relatives aux couleurs, circulent en ligne depuis un certain temps. Le rendez-vous est fixé au 14 septembre afin de découvrir toutes les nouveautés de la nouvelle gamme iPhone.