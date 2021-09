Le journal coréen Maeil Economic Daily rapporte qu’Apple développe son Apple Car de manière totalement indépendante, sans l’aide d’un autre constructeur automobile, et sélectionne des fournisseurs de composants.

Le nouveau rapport explique qu’Apple, bien qu’elle dispose de sa propre unité de R&D pour le matériel automobile depuis 2014, a contacté BMW, Hyundai, Nissan et Toyota pour explorer la possibilité d’un développement conjoint et surmonter certains défis de développement plus rapidement. Cette décision a pratiquement conduit à l’arrêt de la recherche et du développement de matériel automobile depuis 2016, tandis que la recherche sur les logiciels de conduite autonome se poursuivait.

Dans le même temps, les discussions avec les constructeurs automobiles ont échoué, principalement en raison de retards répétés et de la transformation inattendue du secteur vers la mobilité électrique, ce qui a limité la possibilité de parvenir à un accord de développement et de production conjoint. En outre, certains grands constructeurs automobiles hésitaient également à devenir un sous-traitant de fabrication d’Apple.

Pour éviter de nouveaux retards dans le lancement de sa voiture, Apple s’est une nouvelle fois consacrée à son développement et a remis en service son unité de recherche automobile. Bien que Doug Field, vice-président des projets spéciaux d’Apple, ait récemment quitté le projet pour rejoindre Ford, l’entreprise compte encore des centaines d’ingénieurs travaillant sur le véhicule. Le projet semble bien avancé, à tel point qu’Apple réfléchit aux fournisseurs de composants finaux pour l’Apple Car.

Enfin, le rapport situe le lancement du véhicule entre 2025 et 2027.