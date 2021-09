Le compte Twitter PineLeaks, géré par le leaker Max Weinbach, indique qu’Apple annoncera l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 aux côtés du nouvel iPhone 13 lors du prochain événement.

Dans une série de tweets, le leaker a également ajouté certaines des fonctionnalités embarquées des nouveaux écouteurs. Le boîtier de charge des AirPods 3 sera équipé d’une batterie 20% plus grosse que la deuxième génération et se chargera sans fil. De plus, nous pouvons nous attendre à des « graves nettement meilleurs » que la génération précédente. Les batteries à l’intérieur des écouteurs individuels seront de la même taille que celles des AirPods Pro, nous pouvons donc supposer une plus grande autonomie.

La prochaine génération d’AirPods s’annonce comme une grande amélioration par rapport aux modèles précédents et présentera également un design similaire à celui adopté avec les AirPods Pro.

Fitting to the annoucement of Apple’s September event, we are publishing our report on Apple’s upcoming products, including the iPhone 13, Apple Watch Series 7 and 3rd Generation AirPods.

Here’s what we’ve got to share

— Pine (@PineLeaks) September 7, 2021