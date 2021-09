Un nouveau rapport affirme que l’iPhone 13, qui sera dévoilé la semaine prochaine, embarquera un appareil photo amélioré et une meilleure autonomie de la batterie, mais le prix sera identique à celui de l’iPhone 12.

L’information provient de PineLeaks, un compte Twitter géré par le leaker Max Weinbach, qui révèle diverses informations concernant l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les prétendus AirPod 3. Quant à l’iPhone, il déclare :

« Nous ne nous attendons pas à une hausse des prix sur toute la gamme d’iPhone. Le poids global et l’épaisseur de l’appareil augmenteront par rapport aux modèles de ces dernières années. Cela sera particulièrement visible sur la variante Pro Max. »

Le leaker prétend que cette augmentation de taille sera plus visible sur la variante Pro Max, qui gagnera cependant une augmentation de la batterie de 18 à 20%. Il n’y aura pas de batterie plus grosse dans l’iPhone 13 standard, mais il y aura des améliorations côté autonomie. Le Pro standard, en revanche, pourrait voir une baisse d’autonomie en raison du taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est encore une confirmation que cette nouveauté sera exclusive aux modèles Pro.

En ce qui concerne le secteur des appareils photo, en revanche, il y aura une amélioration sur toute la gamme iPhone 13. Les nouveaux capteurs principaux pourront en effet capturer au moins 15% de lumière en plus, mais le capteur ultra grand-angle connaîtra une véritable révolution, réussissant à capter jusqu’à 40% de lumière en plus que la génération actuelle. Parmi les nouvelles fonctionnalités à venir, citons un nouveau mode vidéo vertical baptisé « vidéo cinématique » et un système de stabilisation d’image optique plus fluide. Nouveauté également pour le mode nuit, qui pourra détecter automatiquement les étoiles sur les photos.

iPhone 13 mini : problème d’autonomie résolu ?

Terminons en parlant de l’iPhone 13 mini, un appareil qui pourrait résoudre le problème d’autonomie qui accompagnait le modèle de l’année dernière. Selon ce qui est ressorti, le nouveau modèle pourra offrir une autonomie d’environ 1 heure de plus que la génération actuelle.

Si le nouvel iPhone 13 mini avait une autonomie suffisante, serait-ce un choix valable ?