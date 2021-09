La disponibilité de l’iPad d’entrée de gamme est sur le point de s’épuiser dans les magasins de détail et les boutiques en ligne d’Apple à travers le monde. Une mise à jour est-elle à venir dans les prochains jours ?

En commandant un iPad de huitième génération, les délais de livraison sont allongés jusqu’à quatre semaines, alors que jusqu’à il y a quelques jours la disponibilité était pratiquement immédiate. Cela peut signifier deux choses : soit qu’il y a eu de nombreuses commandes ces dernières semaines, peut-être en vue de la réouverture des écoles, soit qu’Apple ne met pas à jour son inventaire en attendant un lancement imminent du nouveau modèle. Apple a également informé les employés des magasins de ne pas spéculer sur la cause de la pénurie d’iPad lorsqu’ils discutaient avec les clients.

Puisque la pénurie d’iPad touche une grande partie du monde, des États-Unis à la Chine en passant par l’Europe, la deuxième hypothèse est la plus probable et beaucoup pensent qu’Apple pourrait présenter le nouveau modèle lors de la keynote du 14 septembre.

L’iPad d’entrée de gamme de 9e génération devrait intégrer un processeur plus rapide et un boîtier plus fin que l’actuel.