Les nouveaux MacBook Pro devraient sortir dans les délais, malgré la pénurie mondiale de puces qui affecte l’ensemble du secteur.

Apple devrait présenter un MacBook Pro 16 pouces ainsi qu’un modèle 14 pouces avec des processeurs M1X ou M2. Plusieurs évolutions dans le design sont également attendues, avec des profils plus fins, et surtout de nouveaux mini écrans LED. Les risques de retard dans le lancement de ces deux modèles étaient principalement liés au manque de puces, mais apparemment Apple a réussi à s’assurer un approvisionnement suffisant en puces pour les deux prochains ordinateurs portables.

De plus, DigiTimes confirme que les livraisons des panneaux mini-LED sont également arrivées à temps et qu’il n’y aura aucun retard dans le lancement du nouveau MacBook Pro prévu entre les mois d’octobre et de novembre.

La production des nouveaux modèles commencerait en août, avec des livraisons comprises entre 600 000 et 800 000 unités par mois.