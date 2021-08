Selon de nouvelles fuites, les prochains MacBook Pro 14″ et 16″ d’Apple avec écrans mini-LED auront les mêmes performances, donc seule la diagonale de l’écran changera.

Si elle se confirme, cette nouvelle fera le bonheur de tous les utilisateurs qui préfèrent avoir une machine plus compacte, mais en même temps avec de très hautes performances. Apple prévoit d’annoncer les nouveaux MacBook Pro avec écrans mini-LED cet automne. Le modèle 16 pouces remplacera l’actuel équipé de puces Intel, tandis que le modèle 14 pouces est une nouvelle entrée dans la gamme. Avec ces nouveaux modèles fera également ses débuts un nouveau design avec un châssis plus fin et une nouvelle version de la puce M1, encore plus rapide que l’actuel.

Cette nouvelle version, actuellement connue sous le nom de « M1X », se déclinera en deux variantes, sous le nom de code Jade C-Chop et Jade C-Die. Les deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie, pour un total de dix cœurs. Cependant, certaines rumeurs indiquent également qu’il pourrait avoir jusqu’à 12 cœurs. La différence entre les deux portera sur le nombre de cœurs graphiques, qui seront de 16 ou 32. Les puces intègrent également jusqu’à 64 Go de RAM contre un maximum de 16 présents sur la puce M1. De plus, il y aura un moteur neuronal amélioré, qui traite les activités d’apprentissage automatique et permettra l’ajout de plus de ports Thunderbolt, qui permettront aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à des périphériques externes.

Enfin, Apple dira au revoir à la Touch Bar, mais restaurera la charge MagSafe, la prise en charge des cartes HDMI et SD, tandis que la caméra FaceTime passera de 720p à 1080p.