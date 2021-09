Dans une vidéo partagée avec les employés, Deirdre O’Brien, responsable des ventes au détail et du personnel d’Apple, a abordé ce que le groupe #AppleToo a mis en évidence sur les problèmes au travail, à commencer par les inégalités salariales.

Ces dernières semaines, certains employés d’Apple ont partagé divers problèmes en milieu de travail, publiant leurs témoignages sur les canaux internes de Slack ainsi que sur les réseaux sociaux. À partir de ces protestations individuelles, est né le groupe AppleToo qui a pour objectif de partager tous les problèmes signalés avec Apple puis d’essayer d’atteindre une ou plusieurs solutions.

Dans la vidéo, Deirdre O’Brien dit au personnel qui rencontre des problèmes sur le lieu de travail de parler à leurs managers et autres cadres, ajoutant qu’Apple a un « processus confidentiel pour enquêter de manière approfondie, d’une manière qui traite tout le monde avec dignité et respect ».

« Maintenant, je veux que vous l’entendiez directement de ma voix. Tout d’abord, si vous avez des inquiétudes concernant votre salaire chez Apple, parlez-en à votre responsable ou partenaire commercial. Et deuxièmement, si jamais vous souhaitez signaler une préoccupation concernant votre environnement de travail, venez nous en parler. Et sachez que nous avons un processus confidentiel pour enquêter en profondeur d’une manière qui traite tout le monde avec dignité et respect. »

Selon les employés, la suggestion d’O’Brien de consulter un gestionnaire ne fonctionnait pas toujours, car de nombreux problèmes restaient sans solution. Quant à l’égalité salariale, selon les témoignages de certains salariés, les managers répondent souvent que le salaire est « dans la moyenne de leur fonction », mais en réalité souvent d’autres pairs du même niveau prennent plus. Certains ont également déclaré que trop de plaintes peuvent également entraîner des représailles sur le lieu de travail de la part des gestionnaires.

Dans la vidéo, O’Brien ne mentionne pas directement « AppleToo », mais note qu’elle est au courant de « quelques employés qui ont posé des questions sur l’équité salariale ». L’exécutif a déclaré qu’Apple était « profondément déterminé à payer équitablement et à utiliser les normes de l’industrie pour y parvenir ».

« Nous utilisons une méthodologie standard de l’industrie et avons une équipe dédiée d’experts qui exécutent un processus complet pour surveiller et maintenir l’équité salariale. Et nous travaillons avec un tiers indépendant qui analyse notre rémunération chaque année. Si ce travail identifie une lacune, nous la comblons. Et notre approche est considérée comme la meilleure de sa catégorie. »

O’Brien a déclaré que sur la base de données provenant des États-Unis, Apple a déjà atteint l’équité salariale, mais affirme qu’il s’agit toujours d’un effort continu qui apportera de nouvelles améliorations à l’avenir.