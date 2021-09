Apple fait explicitement référence à quatre iPhone inédits dans un dossier déposé auprès de la FCC pour des mises à jour de son chargeur MagSafe.

Le document ne parle pas seulement de ces nouveaux iPhone, mais fait également référence à la gamme iPhone 12 définie comme « legacy ». Dans l’enregistrement, il n’y a pas de détails sur une éventuelle mise à jour du chargeur MagSafe, mais il comprend des informations générales sur les tests effectués sur de nouveaux appareils.

Parmi eux, quatre nouveaux smartphones voient le jour, en plus des codes A2176, A2172, A2341 et A2342 qui correspondent respectivement aux iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, répertoriés comme appareils « legacy ».

Au début de l’été, Apple avait déjà enregistré quatre nouveaux modèles d’iPhone dans la base de données CEE, nous fournissant les identifiants des différents modèles. Cependant, le nouveau dépôt d’aujourd’hui n’inclut aucun numéro de modèle pour les articles « Nouveau Smartphone », ce qui rend difficile de faire le lien entre l’enregistrement FCC et CEE. Cependant, il y a peu de doutes : il s’agit de l’iPhone 13.

Parmi les fonctionnalités prévues pour les prochains modèles, Apple devrait améliorer la force des aimants MagSafe à l’arrière et pour cette raison la société a dû partager avec la FCC les nouveaux tests effectués avec les chargeurs MagSafe.

La date de l’événement de présentation des nouveaux iPhone devrait être révélée dans les prochains jours, voire heures.

