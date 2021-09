Une vidéo aurait montré ce qui semble être les coques en silicone MagSafe pour « iPhone 13 Pro Max », confirmant une fois pour toutes le nom des prochains iPhone.

Postée sur Twitter le 30 août par @PinkDon1, la vidéo commence par montrer une collection de coques pour iPhone 13 dans des boîtes blanches, entourées d’élastiques. Chacune porte l’étiquette avec le nom « iPhone 13 Pro Max », « Silicon Case » et « MagSafe ». La vidéo montre de nombreuses boîtes empilées les unes sur les autres, on peut donc supposer qu’elle a été filmée dans une usine de production ou dans un centre de distribution.

Quelques jours après la sortie initiale de la vidéo, celle-ci a été supprimée, sans autre explication. Elle avait obtenu un peu plus de 4 000 vues sur Twitter avant sa suppression. Le compte Twitter en question a peu de publications, du moins par rapport à d’autres leakers, et nous ne pouvons donc pas évaluer son authenticité.

Ce qui est désormais certain, c’est qu’Apple utilisera le nom « iPhone 13 », comme l’ont confirmé à plusieurs reprises des sources de la supply chain. Il continuera également à utiliser les suffixes « mini », « Pro » et « Pro Max ». Il ne nous reste plus qu’à attendre le lancement officiel, qui ne devrait plus être très loin maintenant.