Plusieurs utilisateurs qui utilisent la sangle Solo Loop d’Apple signalent des problèmes avec l’accessoire en caoutchouc de silicone liquide.

Plus précisément, les utilisateurs se plaignent de déchirures qui apparaissant sur leurs bracelets Apple Watch Solo Loop. Ce bracelet, présenté en 2020 et fabriqué avec un matériau en silicone de type élastique, était parmi les plus populaires et choisis par les utilisateurs qui ont acheté une Apple Watch.

Certains modèles semblent cependant ne pas être parfaits car plusieurs utilisateurs signalent que le bracelet a tendance à perdre de son élasticité ou même à se déchirer complètement près de l’attache de l’Apple Watch. Les rapports d’utilisateurs ont été partagés à la fois sur Reddit et sur le forum d’assistance officiel d’Apple.

De nombreux clients ont réussi à faire remplacer leur bracelet endommagé, tandis que d’autres ont simplement décidé d’en acheter un autre. Et vous, avez-vous rencontré des problèmes de ce type ?

› Toutes les Apple Watch en vente sur Rakuten à prix très bas