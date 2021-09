Apple a récemment publié « 9/11: Inside the President’s War Room« , un documentaire qui raconte l’histoire des attentats terroristes du 11 septembre. Pour commémorer le vingtième anniversaire de cette tragédie, le documentaire sera disponible gratuitement pour tous le 11 septembre.

Ce documentaire Apple Original est narré par Jeff Daniels, lauréat d’un Emmy Award, et montre le chaos du 11 septembre 2001 à travers les yeux du président et de ses conseillers les plus proches alors qu’ils racontent les heures cruciales et les décisions clés de cette journée historique. Le documentaire présente des interviews inédites du président George W. Bush, du vice-président Dick Cheney, de la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice, du secrétaire d’État Colin Powell, du chef d’état-major de Bush Andy Card, etc. En outre, il contiendra également près de 200 photos inédites prises par les photographes présents ce jour-là qui ont suivi les moindres mouvements de Bush et Cheney.

Fait intéressant, la bande-annonce officielle a été publiée par Apple deux jours seulement après la sortie du film documentaire sur Apple TV+. Cependant, si vous ne l’avez pas encore vu et attendez peut-être le 11 septembre pour le voir gratuitement, vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce de « 9/11 : Inside the President’s War Room » ci-dessous :