À l’occasion du 20e anniversaire des tragiques attentats des Twin Towers, le documentaire « 9/11 : Inside the President’s War Room » est disponible sur Apple TV+.

« 9/11: Inside the President’s War Room » est une coproduction entre Apple et la BBC, le documentaire a donc déjà été présenté en première au Royaume-Uni sur la chaîne de télévision britannique. À partir d’aujourd’hui, ce titre est également disponible dans le reste du monde en exclusivité sur Apple TV+.

Le documentaire présente des entretiens exclusifs avec le président George W. Bush, son chef de cabinet et les conseillers les plus proches qui étaient au pouvoir le 11 septembre 2001. Les téléspectateurs pourront observer de près les actions du gouvernement en réponse aux rapports de première minute. les attaques initialement rejetées comme un accident tragique, et à quelle vitesse tout a changé alors que la pleine nature de l’activité terroriste (et le début de la guerre) est devenue évidente.

Le documentaire met également en lumière les lacunes de la technologie de l’époque, l’équipe du président d’Air Force One étant souvent incapable de communiquer avec le bunker dans lequel se trouvait le vice-président. L’accès d’Air Force One aux lignes téléphoniques et aux informations était également très compliqué.

« 9/11: Inside the President’s War Room » combine récit et entretiens avec des photographies inédites des événements, y compris une série interminable de prises de vue à l’intérieur de la war room elle-même.