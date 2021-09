L’Apple Watch Series 7 est confrontée à des problèmes de production, mais Apple l’annoncera de toute façon avec le nouvel iPhone 13 ce mois-ci. Au lancement, cependant, il semble qu’elle sera disponible en quantités très limitées.

Mark Gurman de Bloomberg décrit trois scénarios possibles : l’annonce est retardée pour résoudre des problèmes de production, l’annonce est à date mais l’appareil sera disponible en quantités limitées, ou l’appareil est annoncé mais n’est pas disponible avant la date prévue. Cependant, Gurman s’attend à ce que l’appareil soit annoncé lors de l’événement habituel de septembre.

Les problèmes de production auxquels Apple est confrontée sont liés au nouveau design choisi pour la smartwatch. Le nouveau design verra l’introduction de bords plats, de cadres très fins autour de l’écran et de tailles de 41 mm et 45 mm. De plus, Apple a créé de nouveaux cadrans exclusifs, capables de mieux occuper les plus grandes diagonales des nouveaux écrans. Cependant, cette année, il n’y aura pas de nouveaux capteurs dédiés à la santé, qui arriveront plutôt avec les prochaines générations.

Combien d’entre vous achèteront la nouvelle Apple Watch Series 7 ?