Depuis aujourd’hui, les abonnés Apple Arcade peuvent jouer à trois nouveaux titres : « Zen Pinball Party« , « Layton’s Mystery Journey+ » et « MasterChef: Let’s Cook!« .

Zen Pinball Party offre une expérience formidable aux fans de flipper, avec des tables inspirées de certaines des marques les plus emblématiques de DreamWorks Animation et Hasbro, ainsi qu’un certain nombre de thèmes classiques et populaires. Mettez vos amis et votre famille au défi de battre le record dans des tables amusantes basées sur Comment dresser votre dragon, Trolls et Kung Fu Panda de DreamWork Animation, My Little Pony de Hasbro, Theatre of Magic et Attack from Mars de Williams, et plus encore.

Vous pourrez gagner des jackpots spécifiques, sélectionner des tables classiques fidèlement reproduites et défier les autres à tour de rôle ou dans de vrais tournois. Zen Pinball fait de la simulation physique son point fort, essayant de reproduire au mieux l’expérience du flipper.

Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade.

Mystery Journey+ de Layton ramène la série du professeur Layton sur les appareils Apple pour son 10e anniversaire.

Dans ce jeu, vous devrez suivre Katrielle Layton au cœur de Londres, où elle sera impliquée dans une mission complexe, énigmatique et amusante qui commence par la recherche de son père disparu, le professeur Hershel Layton. Avec Kat, vous visiterez tous les monuments les plus célèbres de Londres, du Palais de Westminster à Tower Bridge, et vous la suivrez à bord de son fidèle vélo, résolvant une affaire absurde après l’autre jusqu’à ce qu’elle découvre involontairement le mystérieux complot des millionnaires.

Votre tâche sera d’aider Kat et ses amis à trouver des indices, à percer des mystères, à découvrir la vérité et à résoudre des énigmes en constante évolution ! Vous pourrez également meubler l’agence et choisir la bonne robe pour Kat en fonction du cas sur lequel elle enquête. Serez-vous capable de résoudre des dizaines de cas ?

Le jeu est disponible sur Apple Arcade.

MasterChef: Let’s Cook! testera vos compétences culinaires. Vous défierez des chefs du monde entier et vous devrez choisir des ingrédients, trancher, préparer, préparer avec style et servir des plats avec divers mini-jeux. Le jury MasterChef évaluera vos plats en fonction du résultat et de la rapidité d’exécution, afin que vous puissiez débloquer de nouvelles recettes, défis et mini-jeux pour continuer votre voyage.

Pour devenir MasterChef, vous devrez passer par plusieurs épisodes. Chaque épisode proposera une variété de plats, de mini-jeux et de gameplay liés au thème de l’épisode. Vous pourrez également créer un avatar à personnaliser avec des vêtements, des tabliers et des accessoires pour vous faire mieux reconnaître parmi les autres concurrents.

MasterChef: Let’s Cook! est disponible sur Apple Arcade.