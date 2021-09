The Elec confirme également qu’Apple travaille pour apporter un téléobjectif périscope aux iPhone, probablement à partir de 2023.

Selon les dernières rumeurs, l’intention d’Apple est d’éviter d’avoir Samsung comme partenaire pour la fourniture de lentilles périscopiques mais en même temps de veiller à ne pas enfreindre les brevets de la firme sud-coréenne. Pour cela, Apple discuterait avec Jahwa Electronics. Cependant, ce dernier fait partie de la chaîne d’approvisionnement de Samsung et est également spécialisé dans les modules de stabilisation optique d’image pour les caméras mobiles. Dans tous les cas, le premier iPhone à intégrer un objectif périscope ne devrait arriver qu’en 2023.

En outre, la filiale de Samsung Electro-Mechanics fournira des composants tels que des actionneurs et des objectifs à LG, qui à son tour utilisera les composants pour produire le nouveau module de caméra qui sera fourni à Apple, selon la même source. Cette démarche permettrait à Apple de rester en bons termes avec LG et de résoudre les problèmes d’éventuelles contrefaçons de brevets détenus par Samsung et liés à ce type d’appareil photo.

Rappelons qu’un objectif périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour courber la lumière de 90 degrés. À gauche se trouve un zoom classique, qui nécessite que tous les éléments s’adaptent à la profondeur du smartphone (en plus d’une petite saillie comme sur l’iPhone). À droite, il y a un objectif périscope, qui permet d’augmenter considérablement la longueur de l’objectif, puisque la profondeur du téléphone ne serait plus un problème. Cela signifie avoir un plus grand zoom optique.