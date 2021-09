Au milieu des rumeurs selon lesquelles l’Apple Watch Series 7 sera retardée en raison de problèmes de production et ne comportera aucune nouvelle technologie pour mesurer la pression artérielle, un nouveau rapport publié par le Wall Street Journal affirme qu’Apple travaille sur une variété de nouvelles fonctionnalités liées à la santé qui arrivera dans les années à venir.

Le Wall Street Journal rapporte qu’Apple a toujours de fortes ambitions dans le secteur de la santé et réfléchit à plusieurs hypothèses pour les Apple Watch du futur, dont la surveillance de la pression artérielle. Quant à cette fonctionnalité, des sources confirment qu’elle ne sera pas disponible avec la Series 7, mais arrivera probablement en 2022.

Plus précisément, l’Apple Watch montrera à l’utilisateur la tendance de sa tension artérielle, mais sans fournir une mesure de base de la pression systolique et diastolique. Certains employés ont émis des doutes sur l’utilité d’une telle fonctionnalité, mais les dirigeants auraient répondu qu’il ne s’agissait que d’un premier développement et qu’il pourrait y avoir d’autres changements et améliorations dans les mois à venir. Pour l’avenir, Apple étudie également un « appareil de pression artérielle sans brassard, capable de fournir une lecture de la pression artérielle sans ballonnements ».

Pour l’Apple Watch Series 8, Apple investirait dans de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil, notamment la capacité de détecter les schémas de sommeil avancés et l’apnée du sommeil. Ces fonctionnalités aideraient l’Apple Watch à mieux rivaliser avec les derniers appareils portables d’entreprises comme Fitbit. Un défi pour Apple en termes d’extension des capacités de suivi du sommeil, cependant, est la durée de vie de la batterie. C’est précisément pour cette raison que l’entreprise étudie des moyens de lire les données des capteurs pendant la nuit sans trop interférer avec l’autonomie de l’appareil.

Apple travaille également sur une fonctionnalité permettant de détecter le diabète en surveillant la glycémie. Là encore, le capteur ne serait intégré que dans des modèles qui sortiront en 2022 ou 2023. C’est l’une des fonctionnalités sur laquelle l’entreprise se concentre depuis plusieurs années maintenant, dans le but de proposer aux utilisateurs des mesures précises et non invasives.

Apple travaille également avec l’Université nationale de Singapour sur un projet de recherche visant à offrir « des informations sur le mode de vie aux prédiabétiques qui portent des glucomètres plus invasifs fabriqués par d’autres sociétés ».

De plus, l’Apple Watch Series 8 pourrait prendre en charge la détection de la température corporelle. Cela nécessiterait l’ajout d’un nouveau capteur sur l’appareil, qui pourrait être rejoint par un autre qui aiderait la nuit à mieux gérer leurs périodes de fertilité et leurs cycles d’ovulation.

En vertu de tous ces changements, Apple presse également la FDA d’approuver de nouvelles mises à jour sur les fonctionnalités existantes de l’Apple Watch. L’une de ces mises à jour permettrait aux personnes diagnostiquées avec un rythme cardiaque irrégulier connu sous le nom de fibrillation auriculaire, ou AFib, d’utiliser la fonction d’horloge pour surveiller cette condition à des fins médicales et pas seulement personnelles. Une autre mise à jour permettrait à watchOS d’alerter les utilisateurs si leur niveau d’oxygène dans le sang baisse, alors qu’aujourd’hui, cette fonctionnalité ne fournit qu’une lecture sans aucune notification.