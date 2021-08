Comme le rapporte Nikkei Asia, Apple aurait décidé de retarder le lancement de l’Apple Watch Series 7 en raison de problèmes de production liés au nouveau design de l’appareil.

Selon les dernières rumeurs, la production de la prochaine Apple Watch aurait été retardée en raison de la conception compliquée de la nouvelle smartwatch. Apparemment, les fournisseurs d’Apple auraient commencé la production à petite échelle de l’appareil la semaine dernière, mais ils ont été confrontés à des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes.

Trois sources ont déclaré que la qualité de fabrication actuelle ne satisfaisait pas Apple et pourrait être attribuée à la complexité de la conception, qui est très différente des montres Apple précédentes. En particulier, les fournisseurs auraient rencontré des problèmes lors de l’assemblage des modules, des composants et des écrans. Pour ces raisons, la production de l’Apple Watch Series 7 aurait été temporairement interrompue.

Si la rumeur se confirme, on peut s’attendre à une Apple Watch présentée et lancée uniquement entre octobre et novembre, et non en septembre avec l’iPhone 13.

L’Apple Watch Series 7 devrait avoir un aspect plat et pourrait être disponible en deux nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm, qui remplaceront les options actuelles de 40 mm et 44 mm auxquelles nous nous sommes habitués depuis l’Apple Watch Series 4. Cette différence de taille égal à 1 mm conduira donc à des écrans un peu plus grands, sans toutefois renoncer – sauf surprise – à la compatibilité avec les anciens bracelets.