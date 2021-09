Selon les rapports de The Verge, Apple a interdit la création d’une chaîne d’entreprise Slack dédiée aux discussions sur l’équité salariale, précisément au moment où de plus en plus d’employés utilisent cette plateforme pour parler de problèmes liés au travail.

Un représentant des relations sociales aurait communiqué que des canaux sur Slack ne peuvent être créés que pour des projets et travaux liés à Apple, donc tous ceux qui n’ont pas de tels objectifs seront fermés.

Le règlement pour la création de chaînes Slack d’entreprise stipule que « les chaînes pour des activités et des passe-temps non reconnus tels que Apple Employee Club ou Diversity Network Association (DNA) ne sont pas autorisées et ne doivent pas être créées ». Apparemment, l’équité salariale ne fait pas partie des sujets de discussion répertoriés par Apple, malgré quelques critiques reçues ces dernières semaines sur ce point.

The Verge note que d’autres chaînes présentées sur Slack Apple – telles que #fun-dogs, #gaming et #dad-jokes – ne semblent pas répondre aux critères définis par la politique de l’entreprise, mais restent néanmoins accessibles avec des milliers de membres actifs.

Ces derniers temps, Slack est devenu un canal de plus en plus utilisé par les employés pour discuter des problèmes liés au lieu de travail. Pour le moment, Apple ne semble pas avoir supprimé d’autres canaux que celui lié à l’équité salariale.