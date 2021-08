Le canal d’entreprise Slack devient de plus en plus important pour les employés d’Apple, notamment lorsqu’il s’agit d’organiser des manifestations comme celle contre la décision de limiter le télétravail dans les mois à venir.

Comme le rapporte The Information, la chaîne Slack d’Apple est devenue un carré virtuel où les employés peuvent protester contre le retour au travail au bureau, critiquer le choix d’embaucher de nouveaux employés au passé douteux et bien plus encore.

Lorsque tous les employés étaient au bureau, et c’était la période pré-pandémique, le secret d’Apple limitait les possibilités pour les employés de base de s’organiser de manière indépendante. La nécessité d’activer le travail à domicile a contraint Apple à assouplir ces restrictions et à donner aux employés la possibilité de se parler sur les canaux publics sur Slack. Tous sont cependant invités à signer davantage d’accords de non-divulgation sur le travail qu’ils effectuent, des interdictions qui couvrent non seulement les collègues, mais aussi les conjoints.

Cependant, lorsque le travail était effectué en personne avant les changements de l’année dernière, l’interaction entre les différentes parties de l’entreprise était très limitée, l’accès physique aux autres départements étant limité uniquement à ceux qui étaient autorisés à être présents. Un ingénieur logiciel qui travaille au sein de l’équipe de sécurité mondiale d’Apple, Cher Scarlett, a déclaré :

« Avant Slack, il était difficile pour les employés de parler à quelqu’un qui travaillait dans le commerce de détail, à moins d’aller au magasin. Il était impossible de parler à quelqu’un qui travaillait dans le matériel parce que vous n’aviez pas de travail là-bas. Maintenant, en offrant aux gens une plate-forme qui leur permet de se connecter avec des collègues avec lesquels ils n’interagiraient pas normalement, les choses ont changé.

Les gens travaillent à distance, donc ce qui était auparavant un chat amusant est maintenant devenu beaucoup plus sincère parce que l’environnement numérique est plus sûr et moins personnalisé.

Slack et les médias sociaux ont été le plus grand catalyseur pour donner aux employés une chance de s’organiser. Je me sens à l’aise de parler de ces problèmes aux médias sans l’approbation d’Apple, car une clause de non-dénigrement ne signifie pas que rien de négatif ne peut être dit sur l’entreprise. On peut parler ouvertement de discrimination.

Un ancien responsable des achats d’Apple a confié à The Information que l’organisation interne des salariés était si difficile à consulter qu’il était quasiment impossible de savoir, par exemple, qui était responsable de la commercialisation de l’iPad en Amérique latine. »

À l’automne 2019, Apple a autorisé ses différentes équipes à commencer à adopter Slack avec certaines limitations. Jusqu’à ce que la crise sanitaire mondiale conduise à l’adoption généralisée de Slack, l’entreprise préférait n’utiliser que des logiciels développés en interne, à quelques exceptions près comme Cisco Jabber. La plate-forme iMessage d’Apple serait beaucoup utilisée pour les communications internes.

Avec la propagation de Slack à la suite de la pandémie et du travail à domicile, il existe désormais plus de 3 000 canaux internes avec plus de 10 000 membres, ce qui a permis aux employés de communiquer beaucoup plus facilement entre eux, même s’ils font partie d’équipes différentes. L’année dernière, les employés ont créé des canaux pour une variété de sujets, y compris les #annonces, les #carrières, le #help-desk-support, #talk-investments et #talk-trading. Un certain nombre de chaînes se concentrent également sur les différentes communautés religieuses présentes parmi les employés d’Apple.

Les canaux populaires de #plaidoyer pour le travail à distance et de #discussions sur les avantages visent à amener Apple à modifier sa politique de retour au bureau et à proposer de nouvelles initiatives aux dirigeants. Ces chaînes comptent plus de 7 000 employés, tous avec les mêmes objectifs. La chaîne #women-in-swe présente plus de 2 000 femmes ingénieurs en logiciel et a soutenu le licenciement d’une employée misogyne qui vient de rejoindre Apple.

Le choix d’être plus franc contre l’entreprise s’est également étendu aux réseaux sociaux, avec un responsable du programme d’ingénierie d’Apple publiant des allégations de sexisme, de discrimination et d’autres comportements inappropriés sur Twitter, partageant même des e-mails internes Apple partiellement rédigés et des messages Slack sur son cas spécifique. De plus, un autre employé a publié une photo du formulaire de décharge médicale d’Apple sur Twitter demandant aux employés de partager leurs informations de santé avec l’entreprise comme condition d’approbation des congés médicaux et du travail à distance. D’autres articles accusaient le service des ressources humaines d’Apple d’avoir fermé les enquêtes sur la transparence des salaires.

Il semble maintenant que les employés d’Apple aient lancé un serveur Discord pour discuter de problèmes commerciaux, qui a une liste d’attente de plus de 200 candidats, et 15 employés ont lancé un site Web lié au hashtag #AppleToo pour recueillir des témoignages de discrimination ou de harcèlement au sein de l’entreprise.