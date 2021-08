Apple a annoncé avoir investi dans la start-up de biotechnologie SweetBio et la société de capital-risque VamosVentures dans le cadre de l’initiative Racial Equity and Justice.

La start-up biotechnologique SweetBio et la société de capital-risque VamosVentures recevront ensuite un financement dans le cadre de la Racial Equity and Justice Initiative d’Apple.

Apple explique que SweetBio aide à guérir les patients grâce à un produit de soin des plaies avancé. La startup a été fondée par Kayla Rodriguez Graff et Isaac Rodriguez (frère et soeur), dont la famille est originaire de Porto Rico. Leur objectif est le soin avancé des plaies pour tous les patients et, pour y parvenir, ils ont exploité la puissance d’une source étonnante : le miel. En particulier, le miel de Manuka, qui provient des abeilles qui pollinisent l’arbre de Manuka et qui a démontré ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes, comme le confirment plusieurs études. VamosVentures, d’autre part, est un capital-risque fondé et géré par des personnes de couleur.

Au total, Apple a investi 50 millions de dollars.