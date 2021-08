Quelques jours après ses 10 premières années à la tête d’Apple, Tim Cook est prêt à recevoir 750 millions de dollars d’actions AAPL comme dernier versement de son accord salarial avec l’entreprise, signé en 2011.

Le versement se compose de 5 millions d’actions Apple, pour une valeur totale d’environ 750 millions de dollars. L’année dernière, Tim Cook a reçu des actions d’une valeur de 114 millions de dollars dans le cadre d’un accord qui l’engage à diriger Apple jusqu’en 2025 au moins.

Tim Cook a une valeur nette d’environ 1,5 milliard de dollars, bien que son salaire de 2020 soit parmi les plus bas parmi les PDG des grandes entreprises technologiques aux États-Unis. L’année dernière, en effet, Tim Cook n’a reçu « que » 14,7 millions de dollars, en plus bien sûr des actions dont nous parlions plus tôt.

Le PDG d’Apple a affirmé à plusieurs reprises qu’il reverse une partie de son salaire à des œuvres caritatives.