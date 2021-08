Le 24 août 2011, Steve Jobs a démissionné de son poste de PDG d’Apple en raison d’une mauvaise santé. À sa place, Tim Cook a été choisi, qui tient toujours les rênes de l’entreprise aujourd’hui.

En ce jour lointain, tout le monde espérait une décision provisoire et un rétablissement de Steve Jobs. Malheureusement, deux mois plus tard, le cofondateur d’Apple est décédé et l’avenir de l’entreprise est tombé uniquement sur les épaules de Tim Cook. À l’époque, la question que tout le monde se posait était « à quoi ressemblerait Apple sans Steve Jobs ? ».

Au contraire, aujourd’hui Apple est en pleine santé, elle fait partie des entreprises les plus riches du monde, elle continue de battre des records de revenus et presque tous les produits se vendent plus d’année en année. Bien sûr, il n’y a plus forcément le produit qui fait « WOW », mais les temps ont changé par rapport à il y a quelques années. Le génie de Steve Jobs aurait certes offert des nouveautés importantes, mais plus les années passent, plus il est difficile de créer quelque chose qui épate les gens dans des secteurs comme les smartphones ou les tablettes.

Prenez les iPhone. Une fois l’encoche supprimée (ce qui pourrait arriver d’ici quelques années), que peut-on changer sur un appareil composé uniquement d’un écran ? La position de la caméra arrière, la courbure du corps, les couleurs ? Mis à part ça, pas grand chose d’autre.

Et n’oublions pas qu’Apple travaille sur des projets qui pourraient vraiment surprendre dans les années à venir, comme l’Apple Car et le casque AR, sans oublier le lancement de services comme Apple TV+ qui gagnent petit à petit en popularité.

Le lendemain de sa nomination au poste de PDG, Cook a envoyé une lettre aux employés d’Apple, leur promettant que bien que Jobs ne soit plus à la barre, Apple « ne changera pas ». Et, au moins dans l’ADN, beaucoup de choses sont restées intactes.

Le premier appareil lancé sous la direction de Tim Cook était l’iPhone 4S en 2011, annoncé un jour avant la mort de Jobs. À cette occasion, Jobs a supervisé le développement de l’appareil, mais c’était le premier iPhone‌ lancé sans sa présence.

Le premier iPhone‌ à être entièrement développé sous ‌Tim Cook‌ était l’iPhone‌ 5 en 2012. L’iPhone‌ 5 a représenté un tournant majeur dans l’histoire d’Apple, car c’était la première fois depuis 2010 que l’appareil faisait l’objet d’une refonte significative.

Deux ans plus tard, la première Apple Watch était annoncée avec la phrase « One more thing » si chère à Jobs. La smartwatch représentait le premier appareil inédit présenté par Tim Cook et sans la supervision de Steve Jobs. Le deuxième « One more thing » de Cook arriverait en 2017, l’année qui marquait le 10e anniversaire du premier ‌iPhone‌. Pour cette occasion, Apple a annoncé l’iPhone‌ X avec la plus grande refonte de l’histoire de ses smartphones.

Au cours des années suivantes, Apple a lancé de nouveaux produits et services et deviendrait la première entreprise mondiale à un billion de dollars. Bref, 10 années pleines de nombreuses innovations, avec une firme plus attentive que par le passé à des sujets tels que la vie privée et l’environnement.

Et vous, qu’avez-vous le plus apprécié de l’ère Tim Cook ?