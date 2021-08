TSMC, la société responsable de la fabrication des puces Apple, augmente les prix de la plupart de ses composants. L’iPhone 13 sera-t-il plus cher ?

TSMC a récemment informé les clients du changement à venir, qui entraînera une augmentation allant jusqu’à 10% des cotations sur les processus 7 nm et plus petits, ainsi qu’une augmentation de 20% pour les puces fabriquées sur des technologies 16 nm et supérieures. Le changement devrait prendre effet pour les commandes de en décembre.

Près de la moitié des 13,29 milliards de dollars de revenus de TSMC au deuxième trimestre 2021 sont liés aux commandes de puces fabriquées sur ses nœuds N5 et N7. 25% supplémentaires du chiffre d’affaires de la période proviennent des commandes des procédés N16 et N28.

On ne sait pas si le changement poussera Apple à augmenter les prix du matériel pour les appareils tels que les iPhone, les Mac Apple Silicon et d’autres produits utilisant des puces TSMC.

Apple s’appuie actuellement sur la société taïwanaise pour la fabrication de tous les systèmes sur puce des séries A et M. La puce A14, par exemple, est fabriquée à l’aide du nœud 5 nm de TSMC, alors qu’à l’avenir, elle devrait s’appuyer sur des puces avec un processus 3 nm.

Le géant de Cupertino est bien placé pour absorber la hausse des prix des composants individuels, il ne devrait donc pas y avoir de mauvaise surprise pour les utilisateurs finaux. Le seul risque est lié à la nécessité de maintenir des marges bénéficiaires élevées pour éviter des répercussions sur le marché boursier à long terme.