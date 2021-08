Facebook a décidé de fêter les 10 ans de son application Messenger sur iPhone et Android avec une collection de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs d’iMessage seront familiarisés avec certaines de ces fonctionnalités, notamment l’envoi d’argent entre amis, les ballons virtuels et les effets de message texte.

Pour commencer, Facebook teste une nouvelle catégorie de jeux appelée Poll Games. La fonction de sondage de Messenger comprendra une section où les amis pourront répondre à quelques questions. Ces questions peuvent vous aider à découvrir ce que vos amis pensent vraiment de sujets tels que « qui est le plus susceptible d’offrir des cadeaux le jour de son anniversaire ? » etc. Pour jouer dans le chat de groupe, appuyez sur Sondages et sélectionnez l’onglet « Le plus susceptible de » pour choisir une question et sélectionner les noms des participants.

De plus, les utilisateurs de Messenger aux États-Unis peuvent envoyer de l’argent via Messenger plus facilement en utilisant Facebook Pay et en profitant de l’intégration du calendrier des anniversaires de Facebook.

Facebook introduit également un nouveau thème pour les anniversaires, les effets AR et le Soundmoji d’anniversaire :

« Pour amplifier l’atmosphère de fête, essayez notre nouveau thème de discussion d’anniversaire et notre pack d’autocollants spécial « Messager a 10 ans !». Remplissez le ciel de ballons violets et bleus avec notre fond Birthday Balloon 360 et soufflez les bougies d’anniversaire avec notre effet Birthday AR.

Vous pouvez également envoyer une chanson d’anniversaire captivante 🎂 Soundmoji et utiliser un effet pour ajouter une explosion de confettis à votre message de célébration ou même l’envelopper d’un arc. »

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là, car Facebook Messenger disposera également d’une nouvelle fonctionnalité d’effets de mots qui associe les mots aux emojis. En définissant un mot d’activation dans le chat, l’emoji créera un effet plein écran sur le chat lorsqu’il est utilisé. Il s’agit d’une fonctionnalité similaire à celle d’iMessage, qui active les ballons lorsque vous félicitez quelqu’un. Word Effects n’est pas encore disponible, mais le sera avec une future mise à jour.

Enfin, Facebook facilite le partage de contacts avec des amis via le chat avec une nouvelle action « Partager le contact ». Cela rendra le partage du profil d’un ami aussi simple que le partage d’une publication ou d’une photo.