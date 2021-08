D’après une nouvelle rumeur, Apple pourrait commercialiser l’iPhone 13 à partir du 17 septembre prochain. Cela signifie que la keynote Apple se déroulerait la semaine précédente, à savoir sous 15 jours.

Comme le montre l’image ci-dessous mise en ligne par IT Home (après avoir été publiée par PandaIsBald sur Weibo), la gamme iPhone 13/Pro/Max serait donc plus très loin d’une annonce officielle de la part d’Apple.

Sur cette même image, on constate que les AirPods 3 ont également une possible date de lancement programmée au 30 septembre prochain.

Pour l’heure, vous vous doutez bien qu’il est clairement impossible de confirmer que ces dates sont réelles. Il peut simplement s’agir d’un fake, comme cela arrive bien souvent quelques semaines précédents les annonces officielles du géant de Cupertino.

Cependant, Apple devrait très prochainement communiquer sur l’évènement spécial où seront dévoiles les futurs produits de fin d’année. On parle bien évidemment des nouveaux iPhone 13 au minimum. On n’exclue pas que Cupertino fasse d’autres annonces par la suite, on pense aux nouveaux MacBook Pro ou encore aux AirPods 3.