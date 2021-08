L’Apple Watch est souvent créditée d’avoir sauvé des vies, mais cela arrive rarement deux fois avec la même personne, comme c’est le cas avec Dan Pfau, 70 ans, de Boston.

Le Boston Globe rapporte qu’il y a environ deux ans, Pfau faisait une balade à vélo pendant ses vacances à Martha’s Vineyard lorsqu’il est tombé à cause d’une bosse. L’Apple Watch a détecté la chute et, comme Pfau ne répondait pas, elle a automatiquement appelé les services d’urgence. Il a été transporté par avion au Massachusetts General Hospital, où les médecins ont découvert une petite hémorragie cérébrale qui, heureusement, s’est guérie d’elle-même.

La fonction de détection de chute a été introduite en 2018 avec l’Watch Series 4 et utilise les capteurs de l’appareil pour détecter une chute violente. Les utilisateurs sont avertis via un retour haptique et demandé s’ils ont besoin d’une assistance d’urgence. Lorsque l’Apple Watch détecte qu’un utilisateur est immobile pendant environ une minute, elle commence un compte à rebours de 30 secondes et vibre au poignet de l’utilisateur alors qu’une alarme de plus en plus forte retentit. Si l’utilisateur n’intervient pas, l’appareil appelle automatiquement les services d’urgence avec un message préenregistré et des informations de localisation.

L’Apple Watch de Pfau a de nouveau été mise en service en juillet dernier, lorsqu’il s’est évanoui et s’est cogné la tête, commençant à saigner abondamment. Cependant, l’homme de 70 ans a réussi à se lever et à se rendre aux toilettes, où il est à nouveau tombé. Toujours conscient, Pfau a rejeté la notification de détection de chute de l’Watch, supposant que l’incident n’était pas grave. Après avoir réalisé qu’il avait besoin d’aide, il a utilisé la fonction de dictée pour envoyer un message à sa femme pour demander de l’aide. L’homme a été ramené par avion au Massachusetts General, mais heureusement, neuf points de suture ont suffi pour sa blessure au front. Cependant, les médecins ont également découvert une vertèbre fracturée.

Pfau dit qu’il possède de plus belles montres ordinaires que l’Apple Watch, mais étant donné que l’appareil lui a sauvé la vie à deux reprises, il explique qu’il serait insensé de ne pas le porter.