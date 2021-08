Marvel Future Revolution est le nouveau titre créé par Marvel et Netmarble pour iOS et Android. Ce RPG mobile en monde ouvert est maintenant enfin disponible en téléchargement.

Marvel Future Revolution sera officiellement lancé demain 25 août, mais il est déjà possible de le télécharger depuis l’App Store. Une fois installé, environ 4 Go de données supplémentaires seront nécessaires sur iOS à sa sortie, mais au moins il sera possible de passer le temps en jouant à un mini-jeu. Si vous êtes déjà pré-inscrit, un costume bonus sera disponible. Le jeu nécessite 2 Go de RAM ou plus sur iOS (iPhone 6S et versions ultérieures), mais les développeurs recommandent un iPhone X ou version ultérieure pour obtenir une meilleure expérience de jeu.

Le titre est réalisé à l’aide de la technologie Unreal Engine et comprend Omega War, un mode multijoueur PvP en temps réel 10v10 dans lequel vous devrez essayer de collecter des cristaux de l’Arcane Convergium générés aléatoirement sur le champ de bataille. Cela vous permet de gagner des points lorsque vous essayez de vaincre vos adversaires.

Marvel Future Revolution comprend des personnages de super-vilains comme Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K., Green Goblin, Red Goblin, et plus encore. Parmi les super-héros, nous trouvons par exemple Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man et Captain America. De plus, il sera possible de découvrir les différents looks des héros et de les combiner entre eux.

Il ne nous reste plus qu’à attendre demain pour essayer ce nouveau titre. En attendant, vous pouvez vous faire une idée sur le titre avec la vidéo ci-dessous :