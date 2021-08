La naissance d’Uber, la célèbre société de transport automobile, sera racontée dans la nouvelle série télévisée Super Pumped. Parmi les visages bien connus du paysage technologique, nous retrouverons également le PDG d’Apple Tim Cook.

Évidemment, nous ne verrons pas le vrai PDG d’Apple aux prises avec le jeu d’acteur, mais son rôle sera joué par Hank Azaria. De Mystery Men à Godzilla, en passant par les Schtroumpfs, l’acteur sera ainsi le visage de Tim Cook même si pour le moment on ne sait pas quelle place il aura au sein de la série. Cette nouvelle série télévisée est basée sur le livre de Mike Isaac « Super Pumped: The Battle for Uber », qui se concentre sur le fondateur d’Uber, Travis Kalanick.

Joseph Gordon-Levitt jouera le rôle de Travis Kalanick, mais les détails sont encore peu nombreux. Il ne nous reste plus qu’à attendre la suite des développements pour en savoir plus sur cette nouvelle série télévisée.