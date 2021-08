LG Display, qui devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, prévoit de doubler sa capacité de production d’écrans OLED pour la firme de Cupertino.

Selon un nouveau rapport d’ITHome, Apple devrait inclure la technologie OLED sur davantage d’appareils à l’avenir. LG Display investirait dans des équipements supplémentaires pour doubler la production de petits écrans OLED, de 30 000 à 60 000 unités par mois. Le rapport, qui cite une source « fiable », indique que la capacité accrue sera presque entièrement utilisée pour les écrans OLED des appareils Apple.

Apple n’utilise actuellement que des écrans OLED dans ses iPhone haut de gamme. Les modèles d’iPhone‌ bas de gamme, tels que l’iPhone XR et l’iPhone SE 2, continuent d’utiliser la technologie LCD. De plus, avec l’introduction du nouvel iPad Pro 12,9 pouces, Apple a également présenté les premiers écrans mini-LED. Cette technologie devrait également faire ses débuts dans la gamme Mac, sur les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Malgré l’introduction des mini-LED, Apple prévoit également d’intégrer la technologie OLED à certains modèles d’iPad. Au départ, certaines rumeurs avaient indiqué que l’iPad Air de cinquième génération serait le premier iPad avec un écran OLED, mais des sources plus fiables disent que le premier iPad avec un écran OLED n’arrivera qu’en 2023.