L’analyste Ming Chi-Kuo affirme qu’Apple se concentrera de plus en plus sur les technologies mini-LED pour ses MacBook.

Selon l’analyste, la société se concentre désormais sur la diversification des risques d’approvisionnement et la réduction du coût de la technologie mini-LED, car Apple « recherche activement des deuxièmes fournisseurs de composants mini-LED clés ».

Kuo dit que les MacBook, et non les iPad, dirigeront les livraisons de panneaux mini-LED, car il s’attend à ce que les livraisons de ces appareils augmentent d’au moins 20% en 2021 et 2022. Pour l’instant, le seul produit Apple qui repose sur le mini-LED est l’iPad Pro 12,9 pouces, mais avec la prochaine génération cette technologie sera également intégrée sur le modèle 11 pouces.

Quant aux nouveaux MacBook qui seront dévoilés dans les prochains mois, Apple devrait introduire l’écran mini-LED dans sa gamme d’ordinateurs portables d’ici la fin de l’année. Plus précisément, cet écran est attendu sur le prochain MacBook Pro M1X qui devrait sortir d’ici la fin de l’année, tandis qu’en 2022, il devrait également faire ses débuts sur la gamme MacBook Air.

Apple pourrait alors se concentrer sur d’autres technologies à l’avenir. À partir de 2023-2024, Ming-Chi Kuo prédit que le coût de fabrication des panneaux micro LED diminuera considérablement, ce qui conduira Apple à déployer les MacBook et iPad Pro à partir de 2024 ou 2025.

Bien que le nom soit similaire, la technologie micro LED présente une grande différence par rapport aux dalles mini-LED car elle n’utilise pas le rétroéclairage pour éclairer l’écran et est beaucoup plus proche d’un téléviseur OLED, car elle contrôle les pixels individuellement pour un meilleur contraste. Cette technologie est capable de fournir un noir total tout en produisant jusqu’à 5 000 nits de luminosité.

Si les coûts de fabrication des écrans micro LED s’améliorent dans les prochaines années, nous avons déjà une fenêtre dans laquelle Apple introduira cette technologie pour sa gamme d’iPad Pro et de MacBook.