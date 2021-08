Le nouveau programme « Impact Accelerator » d’Apple verra l’entreprise dispenser une formation à 15 entreprises axées sur l’environnement, toutes détenues par des minorités, dans le but d’aider les communautés touchées par le changement climatique.

Lancé dans le cadre de son initiative pour l’égalité raciale et la justice, le nouveau programme Impact Accelerator de trois mois est conçu pour « aider à combattre les obstacles systémiques aux opportunités » pour les personnes aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d’accueillir notre première initiative d’accélérateur d’impact et sommes impatients de voir comment ces entreprises innovantes étendent leur travail pour protéger la planète et nos communautés », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente pour l’environnement, la politique et les initiatives sociales d’Apple. « Sur le chemin de notre objectif 2030 de zéro émission dans notre chaîne d’approvisionnement et nos produits, nous sommes déterminés à contribuer à créer un avenir plus vert et plus juste pour tous. Les entreprises avec lesquelles nous nous associons aujourd’hui sont sur le point de devenir les leaders de l’industrie diversifiée et innovante de demain, créant le changement nécessaire pour aider les communautés du monde entier à s’adapter aux défis urgents posés par le changement climatique. »

Le programme a été initialement annoncé en février 2021, lorsque Apple a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité ouverte spécifiquement aux entreprises appartenant à des personnes de couleur. Apple a expliqué que le programme propose une formation personnalisée conçue pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs, des Amérindiens et des Autochtones. Après le programme de trois mois, chacune des entreprises sera considérée pour des opportunités de travailler en tant que fournisseurs Apple.

Les 15 entreprises retenues sont celles-ci :

Argent Associates, Plano, Texas

Solutions Bench-Tek, Santa Clara, Californie

BlocPower, Brooklyn, NY

Diversified Chemical Technologies, Inc., Détroit, MI

Dunamis Clean Energy Partners, Southfield, MI

Solutions GreenTek, Houston, Texas

Groupe O, Milan, Illinois

Inspection, Minneapolis, MN

L2S Engineering, LLC, Leesburg, Virginie, et Apollo Beach, Floride

Mosaic Global Transportation, San José, Californie

Oceti Sakowin Power Authority, régions tribales des Dakotas

RFG-MPW Environmental & Facility Services, Détroit, MI

Vericool, Inc., Livermore, Californie

VMX International, Détroit, MI

Volt Energy Utility, Washington, DC

Ces entreprises travaillent dans divers domaines de la conception et de l’ingénierie, du nettoyage industriel et des opérations de chaîne d’approvisionnement.