TSMC est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde et son client le plus important est Apple.

Plus précisément, 20% de tous les revenus de TSMC proviennent de la production de processeurs pour Apple, car la société taïwanaise fabrique tous les processeurs pour Mac, iPhone, iPad et Apple Watch.

Jusqu’à il y a quelques années, l’offre de processeurs pour iPhone était répartie entre Samsung et TSMC, mais les gros investissements de ce dernier ont permis de créer des puces de la plus haute qualité. Sans surprise, TSMC fournit désormais tous les processeurs pour iPhone et d’autres appareils Apple, représentant un cinquième de tous les revenus de l’entreprise.

Récemment, avec la transition vers les processeurs Apple Silicon, TSMC est également devenu le fournisseur exclusif de puces Mac.