Selon plusieurs sources, il manque à Apple plusieurs employés dans trois de ses équipes les plus importantes telles que Health, iCloud et AI.

Mark Gurman de Bloomberg explique qu’Apple a perdu quelques grands noms au profit de Google et d’une université aux États-Unis : Emily Fox, responsable de la recherche en IA pour la santé chez Apple, quittera l’entreprise pour un poste universitaire à partir de la fin de l’année, tandis que Ruslan Meshenberg, qui faisait partie des dirigeants de l’équipe d’infrastructure cloud d’Apple, commencera bientôt à travailler pour Google. De plus, d’autres employés clés des équipes Santé, iCloud et IA quitteraient l’entreprise dans les prochains derniers mois.

Les raisons de ces choix ne sont pas claires, mais il est probable que de nombreux employés n’ont pas apprécié le manque de flexibilité d’Apple par rapport au télétravail, car l’entreprise obligera les employés à retourner au bureau au moins trois jours par semaine à partir de Octobre. Les employés réclamaient une plus grande liberté et il est probable que de nombreux ingénieurs souhaitent profiter de l’opportunité de travailler à distance dans d’autres entreprises.