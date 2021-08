En attendant l’annonce de l’iPhone 13, qui aura lieu en septembre, DigiTimes se projette déjà dans le futur à tel point qu’on parle déjà d’une des caractéristiques de l’iPhone 2022, à savoir la présence d’une nouvelle puce 3nm.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, TSMC prépare déjà une nouvelle puce avec un processus de fabrication de 3 nm pour les iPhone et les Mac qui sortiront en 2022. Actuellement, les puces d’Apple sont « bloquées » au processus de fabrication de 5 nm, qui sera utilisé également dans la nouvelle puce A15 Bionic que nous verrons prochainement sur l’iPhone 13. Cela confirme ce qui a déjà émergé en juin dernier, où il était prévu que TSMC commencerait la production en série de puces 3 nm d’ici la seconde moitié de 2022.

Pourtant, selon un rapport Nikkei du mois dernier, la première puce d’Apple avec un processus de fabrication de 3 nm fera probablement ses débuts sur un iPad (vraisemblablement un modèle Pro), tandis que l’iPhone 14 utilisera une puce de 4 nm plus grande en raison des taux de rendement et planification des délais de livraison. Pour le moment donc, il y a une certaine incertitude concernant la puce qui équipera l’iPhone de 2022, mais on en saura certainement plus dans les prochains mois.

L’iPhone 2022, que l’on pourrait appeler l’iPhone 14, pourrait être un modèle très important pour Apple. D’après les rumeurs, il pourrait être le premier iPhone à être dépourvu de port. De plus, le Touch ID sous l’écran pourrait ses débuts, et il n’est pas exclu qu’Apple supprime complètement l’encoche.