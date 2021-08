Bien que le programme bêta soit disponible depuis le mois dernier pour tous les utilisateurs, Apple souhaite que les bêta-testeurs testent iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 et tvOS 15. Pour cela, le géant californien leur envoie des e-mails afin d’avoir un maximum de retours pour que les versions finales soient plus stables et dépourvues de bogues.

Alors que nous approchons de la version bêta 5 de tous les systèmes d’exploitation à venir, Apple semble convaincu que le moment est venu pour les utilisateurs de son programme logiciel bêta d’essayer les bêta publiques.

« Les versions bêta publiques d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 sont désormais disponibles. En tant que membre du programme Apple Beta Software, vous pouvez contribuer à façonner les logiciels Apple en testant des versions préliminaires et en nous faisant savoir ce que vous en pensez. »

La prévisualisation des versions bêta publiques d’Apple est un moyen non seulement d’être au courant de tous les nouveaux changements à venir dans les semaines, à venir mais aussi d’aider l’entreprise à signaler les bogues dans les mises à jour.

Avec iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey, Apple réorganise l’expérience FaceTime, apportant une nouvelle fonctionnalité SharePlay avec un nouvel onglet « Partagé avec vous » ainsi qu’un nouveau mode Focus, qui aide ses utilisateurs à se concentrer sur ce qui compte le plus à ce moment-là.

Tous ces systèmes d’exploitation reçoivent également leur plus grande mise à jour sur Safari, avec une nouvelle interface utilisateur qui a notamment conduit à certaines controverses.

watchOS 8 apporte plus d’exercices, des mises à jour de Always On Display et de nouvelles applications pour le réseau Find My. tvOS 15 apporte enfin la prise en charge du Spatial Audio aux contenus Apple TV+ tout en portant des AirPods, ainsi que le HomePod mini comme prise en charge des haut-parleurs stéréo.

Même lorsqu’Apple sortira iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 et tvOS 15, les utilisateurs pourront toujours rester inscrits au programme logiciel bêta d’Apple, car ils pourront continuer à essayer les prochaines mises à jour du logiciel Apple, telles que iOS 15.1 et ainsi de suite.

Si vous êtes intéressé par ce programme bêta d’Apple, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site dédié : https://beta.apple.com.