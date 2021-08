Lorsqu’Apple a annoncé son intention de passer des processeurs Intel aux processeurs Apple Silicon lors de la WWDC 2020, la société a expliqué qu’il faudrait environ deux ans pour terminer cette étape. Maintenant, un nouveau rapport Bloomberg détaille la feuille de route des processeurs Apple Silicon au cours des 12 prochains mois.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple achèvera la transition de toute sa gamme Mac d’ici la fin de 2022, abandonnant complètement les puces Intel.

Jusqu’à présent, nous avons vu la puce M1 arriver sur les MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air et iMac 24 pouces d’entrée de gamme. Comme l’explique Gurman, les premiers Mac M1 ont fait leurs débuts en novembre 2020, ce qui donne à Apple jusqu’en novembre 2022 pour terminer le passage aux nouveaux processeurs.

Gurman dit que les nouveaux MacBook Pro avec processeurs M1X sortiront dans les prochains mois, probablement plus tard cette année, tandis qu’un nouveau Mac mini haut de gamme arrivera peu de temps après. En 2022, Gurman prédit que la gamme complète d’iMac intégrera des processeurs Apple Silicon et que, d’ici la fin de l’année prochaine, il y aura également un Mac Pro remis à neuf, plus petit et basé sur M2.

Gurman réitère également qu’Apple prévoit toujours une autre mise à jour de l’actuel Intel Mac Pro, qui, selon de récentes rumeurs, pourrait être alimenté par les processeurs Ice Lake Xeon W-3300 d’Intel. C’est peut-être le dernier Mac à utiliser des puces Intel.

Le Mac Pro alimenté par le processeur Apple Silicon devrait être doté d’un facteur de forme plus petit, environ la moitié de la taille du modèle actuel, mais avec un design similaire.