Apple a envoyé un e-mail aux développeurs pour les informer que certaines commandes Siri pour les applications tierces ne seront plus prises en charge sur iOS 15.

Si les clients utilisent l’une de ces commandes via Siri pour des applications tierces dans iOS 15 ou version ultérieure, Siri répondra simplement que la demande ne peut pas être traitée. Les commandes affectées incluent toutes les options de configuration de voiture via Siri pour les véhicules compatibles CarPlay compatibles, la prise en charge visuelle des codes QR, toutes les fonctionnalités de réservation de courses, le paiement de factures, la recherche de photos et des commandes pour sélectionner des choses à faire comme ajouter une note, supprimer une tâche ou créer une nouvelle liste de tâches.

Beaucoup d’entre eux ont été introduits pour la première fois dans le framework SiriKit avec iOS 10, qui a également étendu la prise en charge de Siri aux applications tierces. Apple n’a fourni aucune raison pour leur suppression.

L’explication la plus probable pour laquelle Apple interrompt un tel support est que l’adoption par les développeurs a été faible et que les utilisateurs ne les ont tout simplement pas utilisés.