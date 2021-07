Grâce à des sources de la supply chain citées par MacOtakara, parlons des prochains iPad Air 5 et iPad mini 6.

Selon ce qui est ressorti, l’iPad Air 5 conserverait un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et un Touch ID intégré au bouton latéral. Cependant, il pourrait gagner une double caméra arrière avec des capteurs grand-angle et ultra-grand-angle, comme l’iPad Pro 11 pouces. Y aura-t-il aussi un capteur LiDAR ? Il semble que non et nous pensons que ce dernier restera, du moins pour l’instant, l’apanage des modèles Pro. Parmi les autres nouveautés, citons un haut-parleur à quatre voies, la prise en charge de la connectivité 5G mmWave et la nouvelle puce A15 Bionic d’Apple.

Quant à l’iPad mini 6, la même source freine tout l’enthousiasme des rumeurs précédentes. La nouvelle tablette compacte sera à nouveau basée sur le design de l’actuel iPad mini 5, suggérant qu’elle n’adoptera pas un affichage bord à bord. Même sort également pour l’iPad de neuvième génération, qui devrait là encore conserver le même design que le modèle précédent. Cependant, les deux adopteront la puce A14 Bionic.

MacOtakara, bien qu’il s’agisse d’un blog fiable, s’est souvent heurté à des erreurs même assez grossières. Ses sources de chaîne d’approvisionnement se sont toutefois toujours avérées exactes dans le passé, nous n’avons donc qu’à attendre plus de nouvelles pour comprendre à quoi s’attendre des prochains iPad.