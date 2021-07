Selon plusieurs sources accréditées, Apple travaille sur un nouvel iPad Mini de sixième génération. Ce nouvel iPad Mini 6 apportera un rafraîchissement attendu du design, avec un écran optimisé et des bords réduits. Quelle sera la diagonale de l’écran ?

Ces dernières semaines, les rumeurs concernant le nouvel iPad Mini de sixième génération sont devenues de plus en plus intenses. Le design de ce produit devrait suivre ce qui a été vu avec l’iPad Air, introduisant ainsi des bords réduits et abandonnant le bouton home.

Selon l’analyste Ross Young, l’écran du nouvel iPad Mini passera des 7,9 pouces actuels à 8,3 pouces. L’augmentation n’est certes pas importante, cependant la réduction des bords et la disparition du bouton home assureront un design plus frais et plus moderne.

Grew from 7.9″ due to narrower bezels and removal of Home button. — Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021

Pour le moment, il y a peu de détails sur ce nouvel appareil. Il sera très probablement alimenté par une puce A14 ou A15, deux puces garantissant des performances optimales pour le multimédia et plus encore. Au lieu de cela, il est difficile de faire des prédictions sur la technologie d’affichage, surtout après les doutes liés à l’affichage mini-LED dont on a parlé qui ne devrait pas être intégré dans le nouvel iPad mini.

Comme toujours, nous vous rappelons que seul Apple peut vraiment clarifier ces doutes. Pour cela, il suffit de patienter jusqu’à la présentation de ce produit pour comprendre quelles seront les vraies spécifications techniques.