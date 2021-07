Les AirPods 3 pourraient arriver aux côtés de l’iPhone 13 lors de l’événement en ligne d’Apple prévu pour la mi-septembre.

Selon DigiTimes, l’arrivée des AirPods 3 se rapproche de plus en plus, à tel point qu’Apple aurait prévu leur présentation lors de la keynote dédiée à l’iPhone 13. Pour cette raison, la production des nouveaux écouteurs débutera en août, afin d’avoir suffisamment d’unités pour les ventes attendues entre fin septembre et début octobre. DigiTimes indique que les livraisons de certains composants nécessaires aux AirPods‌ ont déjà commencé et seront augmentées au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année.

Les AirPods de troisième génération devraient présenter un nouveau design inspiré de celui des AirPods Pro. Pendant ce temps, le marché des écouteurs Apple continue de croître et de dominer l’ensemble du secteur, étant donné qu’en 2020 seulement, la société a vendu 110 millions d’écouteurs AirPods et Beats. Maintenant, deux ans après la dernière – petite – mise à jour, il y a beaucoup d’attente pour découvrir les nouveautés des AirPod 3.