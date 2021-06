Selon DigiTimes, au moins sept fournisseurs Apple ont lancé des expéditions de cartes de circuits imprimés pour certains des produits de l’entreprise, y compris les AirPods 3.

Les fournisseurs concernés sont Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding et AT&S, qui produisent des composants pour l’Apple Watch, l’iPhone et les AirPods. La sortie des AirPods 3 est attendue d’ici la fin de l’année. Le design devrait être similaire à celui des AirPods Pro, y compris les tiges plus courtes mais sans suppression active du bruit. Pour rappel, la dernière mise à jour des AirPods remonte à 2019.

Quant aux AirPods Pro, la deuxième génération avec suivi de l’activité physique devrait être disponible en 2022, avec un design totalement sans tige.

