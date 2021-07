Parmi les nouveautés de la prochaine génération d’iPad mini, il pourrait également y avoir un écran mini-LED sans précédent.

Le prochain iPad mini devrait intégrer plusieurs nouveautés, comme un design similaire à celui de l’iPad Air, des bords plus fins, la suppression du bouton Home, le Touch ID intégré au bouton power, un port USB-C et un écran entre 8,5 et 9 pouces.

Selon DigiTimes, il y aura également une autre nouveauté importante : l’affichage de type mini-LED. Le constructeur BLU Radiant a déjà lancé la production de ces composants pour l’assemblage du prochain iPad mini. Par rapport aux écrans LCD traditionnels, le rétroéclairage mini-LED offre des avantages tels qu’une luminosité plus élevée, un contraste amélioré et des noirs plus profonds.

Plus tôt, l’analyste de Ming-Chi Kuo a déclaré qu’un iPad mini avec un mini-écran LED sortirait en 2020, mais nous savons tous comment cela s’est passé. Cependant, l’iPad mini avec un écran mini-LED revient dans l’actualité, car Apple étend généralement la technologie d’affichage à toute sa gamme de produits après avoir apporté cette technologie à l’iPad Pro 12,9 pouces.

Rappelons que Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré que le nouvel iPad mini serait annoncé plus tard cette année.