Bloomberg confirme qu’Apple travaille sur un nouvel iPad mini relooké, ainsi qu’un iMac avec un écran plus grand et un processeur Apple Silicon.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le nouvel iPad mini devrait sortir à l’automne. Il confirme que la conception sera similaire à celle du dernier iPad Air et que le processeur pourrait être le même (A14 Bionic), à tel point qu’il le décrit comme « la plus grande refonte des neuf ans d’histoire de ce modèle ». Le prochain iPad mini pourrait donc se présenter sans le bouton Home, avec des bords plus fins et avec Touch ID intégré au bouton power.

Gurman lui-même écrit que, d’ici la fin de l’année, Apple pourrait également sortir un iMac avec un processeur Apple Silicon et un écran plus grand. Ce modèle remplacera les iMac 27 pouces d’Intel et pourrait être alimenté par un processeur M1X ou M2.

Il est certain qu’Apple a des projets en ce sens, reste à savoir si les prédictions de Mark se confirmeront dans les prochains mois.